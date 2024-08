Come creare capelli mossi naturali con lo spray al sale marino

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 5 agosto 2024) In origine fu la super top model brasiliana Gisele Bündchen ad aprirci al mondo delle beach waves. La sua fama cresceva, la sua carriera era inarrestabile e i suoied effortless erano il sogno di ogni comune mortale. Ancora oggi – e sono passati più di vent’anni da quando Gisele è diventata famosa – amiamo sfoggiare quello specifico look. Che ci catapulta subito, in riva al mare. In qualsiasi mese dell’anno. Ma se qualcuna ama le onde da spiaggia solo in estatecomplemento chic e rilassato che ben si sposa con il mood della stagione, per qualcuna sono diventate un hair goal.