Ciclismo tutti pazzi per Vanthourenhout | il ct del Belgio piace anche a Pogacar

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 – Il nome, tra l'altro piuttosto complicato da pronunciare, non dirà molto ai più, eppure dietro i successi deldel, non ultima la doppietta inedita a livello maschile cronometro-prova in linea nelle Olimpiadi di Parigi 2024 messa a referto da Remco Evenepoel nel giro di una settimana, ci sono la mente e il lavoro di Sven, ex professionista della strada e del fango del ciclocross e oggi ct della Nazionale dove figura l'altra stella Wout Van Aert. I dettagli Quest'ultimo non ha beneficiato finora della cura, che a partire dal suo insediamento, datato novembre 2020, ha portato alla bellezza di 27 medaglie: 4 alle Olimpiadi, 6 nei Mondiali e 5 negli Europei per quanto riguarda la strada, e 5 nei Mondiali e 7 negli Europei per quanto riguarda il ciclocross.