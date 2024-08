Autunno di lavori in zona Mare L’ex Bussola diventa un condominio A fine estate il via alla demolizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Siamo al giro di boa per un ex albergo, ladi via Nazario Sauro che dista poco meno di cento metri dall’hotel Excelsior. Una struttura fronte– una stradina la divide dal– acquistato ormai diversi anni fa all’asta della società Silver Fox che fa capofamiglia Berloni. Una struttura di circa 2500 metri quadrati pagata al tempo oneri compresi circa un 8 milioni di euro. L’amministrazione comunale ha rilasciato il permesso di costruire n. 3280/23 con tanto di cambio di destinazione d’uso sopra perché da struttura ricettivar civile abitazione. Per effettuare questa operazione immobiliare, la famiglia Berloni aveva acquistato l’hotel International in viale Cesare Battisti a poche decine di metri da viale Marconi. Col sistema del ‘travaso’, la capacità ricettiva delhotelpassa nel grande scatolone di cemento in secondo fila della