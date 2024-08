Ai nastri di partenza Ecco il roster completo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tra poco riprenderà la preparazione in vista della stagione 2024-2025 di Basket Ball Club Lucca in serie B Interregionale, Conference Nord Ovest, Divisione B. Dopo la magnifica prestazione dello scorso anno, quando sono stati raggiunti i play off, con sconfitta ai quarti di finale contro Saronno, la squadra che poi si è aggiudicata l’accesso alla Serie B Nazionale, il BCL si ripresenta aidicon una maggiore motivazione e voglia di rifarsi, grazie ad una squadra decisamente rinforzata, con l’innesto dell’ala piccola Gianni Dubois e dell’Ala forte Andrea Vignali. Una stagione che si preannuncia sicuramente importante, con la società che vuole viverla da protagonista. L’head Coach Leonardo Olivieri e suoi assistenti, Francesco Pizzolante e Andrea Giuntoli, potranno contare sui 10 già confermati e i 2 innesti.