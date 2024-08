Ai Ibarra Engineering a ‘Filosofie sotto le stelle’ dialoga con avatar di Platone e Confucio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos/Labitalia) – L?Intelligenza Artificiale può aiutarci a migliorare il mondo. Non deve però essere un algoritmo a guidare questi cambiamenti, ma la creatività e la voglia di conoscenza dell?essere umano. E’ questo il tema centrale dell?intervento con cui Maximo, ceo di, chiuderà il 6 agosto a Romale, evento promosso da Roma Capitale (con ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Nel corso della serata intitolata ‘Menti’, che si svolgerà nella splendida cornice dello Stadio Palatino (ore 21.00), Maximoracconterà come l?innovazione e le nuove tecnologie possono alimentare e supportare la nostra voglia di sapere. E spiegherà come l?Intelligenza Artificiale può potenziare la nostra creatività, fino a farci realizzare dialoghi inediti con il passato.