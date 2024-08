A settembre torna Interno Verde ‘Caccia’ a nuovi giardini da scoprire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024)chiude nella meraviglia deiil calendario dell’estate estense. Il festival dedicato all’anima più segreta e rigogliosa di Ferrara si svolgerà sabato 14 e domenica 15. In vista di questo appuntamento, la manifestazione cerca piccoli e grandisegreti, corti fiorite, insospettabili angoli di quiete celati dietro le facciate dei palazzi. Dopo la positiva esperienza delle precedenti edizioni, tanti sono gli spazi che hanno già confermato la loro adesione, ma la call resta aperta. Chiunque fosse interessato a conoscere meglio l’evento per valutare, insieme alla propria famiglia o ai propri condomini, se candidare il proprio giardino o cortile può scrivere a info@.it, oppure telefonare al numero 3391524410. Gli organizzatori sono a disposizione per approfondimenti e sopralluoghi.