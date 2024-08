WWE | Finn Balor rompe il silenzio dopo il tradimento ai danni Damian Priest a SummerSlam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 4 agosto 2024)ha condiviso i suoi pensieriaver traditola scorsa notte a. The Prince ha consegnato la vittoria a Gunther facendo perdere a The Punisher il suo World Heavyweight Championship. Ieri sera, la fazione The Judgment Day ha avuto un’enorme crisi, iniziata con Dominik Mysterio che ha fatto perdere a Rhea Ripley il match per il Women’s World Title schierandosi con Liv Morgan. Pocoil match,ha fatto irruzione nel clubhouse dei The Judgment Day, dove ha affrontatoafferrandolo per il colletto, chiedendogli se sapeva che Dom avrebbe tradito Ripley. Questo è stato probabilmente l’ultimo colpo per l’irlandese. Più tardi nello show,è uscito e ha messo il piede di Gunther sulla corda per interre il conteggio a seguito della South of Heaven Chokeslam subita dal Ring General.