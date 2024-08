Una fitta lancinante Gianmarco Tamberi | Parigi 2024 a rischio? Tam-tam impazzito | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) "Incredibilenon può essere vero. Ieri, due ore dopo aver scritto 'me lo merito' sui social, ho avvertito unaa un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangueprobabile calcolo renale. E ora mi ritrovo, a tre giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38,8 di febbre". È lo sfogo tramite Instagram di, portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di, che rischia di non poter partecipare alla sua gara di salto in alto prevista, le cui qualificazioni sono previste giovedì 7 agosto.