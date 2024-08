Tris dell’Arezzo in amichevole nell’ultimo test prima dell’esordio in Coppa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 4 agosto 2024) AREZZO – Finisce con un successo netto l’ultimoper l’Arezzo in vistainItalia di domenica prossima con la Vis Pesaro. Un buonper l’undici di Troise che ha cercato i migliori assetti per l’attuale rosa a sua disposizione. È Renzi a portare in vantaggio i suoi nellafrazione servito da Gaddini, Nella ripresa girandola di cambi e Gucci, uno dei pochi ‘superstiti’ della formazione iniziale segna il 2-0 da pochi passi servito da Coccia. Nel finale ilè di Pattarello, subentrato nella ripresa a Guccione, servito da Iori. Questa la formazione aretina: Trombini (46’ Borra), Montini (46’ Lazzarini), Del Fabro (60’ Gigli), Chiosa 75’ Bigi), Coccia (70’ Zona), Catanese (46’ Damiani), Mawuli (60’ Fiore), Renzi (46’ Settembrini), Guccione (46’ Pattarello), Gucci (75’Armini), Gaddini (46’ Iori). A disposizione: Ermini, Maloku, Barboni. Allenatore: Troise