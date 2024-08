Traffico Roma del 04-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani poco ilsulle strade della capitale code si registrano al momento solo sulla via Pontina altezza Castelno versoOstia chiusa per tutta la giornata viale delle Repubbliche Marinare per un evento commerciale tra il Lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di Genova fino al 19 agosto chiusa la tangenziale est dinel tratto di sopraelevata tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo in direzione Stadio Olimpico possibili ripercussioni alnella zona di San Giovanni in piazzale labicano e quindi a Porta Maggiore e soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo per il trasporto pubblico ricordiamo che sulla metro ha le stazioni in Spagna Ottaviano San Pietro sono chiuse per lavori di ristrutturazione ed è tutto e come sempre Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia ...