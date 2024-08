Tennis Sara Errani strappa un record storico a Novak Djokovic alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Nel giro di un pomeriggio,s’è trovato con unin mano. Nel giro di due ore,gliel’hato. All’atto pratico, infatti, la bolognese, nata il 29 aprile 1987, ha poco meno di un mese in più del serbo, venuto al mondo il 22 maggio dello stesso anno. Questo significa che la nuova campionessa olimpica di doppio femminile, insieme a Jasmine Paolini, è la maggiore in età ad aver vinto la medaglia d’oro. Un’impresa realizzata, peraltro, alla quinta partecipazione, proprio come il serbo, e in questo i due vanno a braccetto, perché entrambi hanno portato a casa l’oro per la prima volta proprio in questa fattispecie.