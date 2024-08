Sport e bioetica Imane è donna La soluzione è nella scienza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Camporesi * Vari tipi di test di verifica del sesso femminile si sono succeduti dal secondo dopoguerra alla fine degli anni 90: prima ispezioni visive dei genitali, poi test cromosomici da ultimi test genetici. Questi test risultarono in un grande numero di falsi positivi che causarono un crescente imbarazzo nel corso degli anni alle federazioniive internazionali e al Cio. La goccia che fece traboccare il vaso fu il caso dell’ostacolista spagnola Maria José Martínez-Patiño, che fu squalificata nel 1986 in seguito a non "aver passato" il test del corpo di Barr, che andava a ricercare la presenza di due cromosomi XX. Maria aveva vissuto fino ad allora non sapendo di avere quello che in gergo scientifico si chiama "corredo cromosomico non standard".