Peggiorano gli infortuni per Ten Hag dopo l’ultima sconfitta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 4 agosto 2024) 2024-08-04 12:11:59 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il manager del Manchester United Erik ten Hag ha dichiarato di “non essere soddisfatto” della difesa della sua squadra durante laper 3-0 contro il Liverpool in precampionato, durante la quale ha dovuto ritirare quattro giocatori pero. Lo United ha subito la terzain cinque partite di preparazione, perdendo a causa del gol iniziale di Fabio Carvalho al 10º minuto, prima che Curtis Jones raddoppiasse il vantaggio dei Reds 26 minutie Konstantinos Tsimikas ne segnasse il terzo 16 minutil’intervallo. Jonny Evans è stato sostituito a metà tempo per malattia, mentre gli altri difensori Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof e Will Fish sono stati sostituiti a causa di problemi fisici.