Parigi 2024 tiro a volo | Diana Bacosi e Martina Bartolomei fuori dalla finale dello skeet

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Avevano bisogno di un miracoloper entrare nelladelai Giochi di, ma questo non è arrivato. Le azzurre, entrambetop-20 dopo una disastrosa prima giornata di qualificazioni ieri, oggi hanno concluso il round eliminatorio senza centrare l’atto conclusivo della competizione.ha chiuso la sessione diodierna con 48/50 per uno score complessivo di 117/125 e con lo stesso punteggio ha terminato la sua gara anche, che invece ha mancato un solo piattello in questa seconda parte di gara.SportFace.