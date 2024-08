Parigi 2024 tennis Errani e Paolini | una medaglia d’oro dedicata a chi non si ferma mai

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Sarae Jasmine, unadai mille significati per il nostroalle Olimpiadi. Non è soltanto il miglior risultato nella storia italiana, ma è un successo anche e soprattutto frutto di sacrifici, sofferenze, un gelato a due gusti dal sapore di rivalsa e consapevolezza. La romagnola, ex numero 1 nel doppio, pluricampionessa Slam di disciplina e con un sogno (quasi un tarlo) a cinque stelle, top 5 in passato anche in singolare e negli ultimi tempi reinventatasi da protagonista al fianco di una collega e alleata fedele. La toscana, la vera sorpresa nell’ultimo anno e mezzo di circuito maggiore Wta: risultati in serie, la corona conquistata nel Wta 1000 di Dubai, due finali Slam e la certezza di poter giocare da vera campionessa.