Parigi 2024 Azzi | Gli zero ori di Tokyo nella scherma sono alle spalle

(Di domenica 4 agosto 2024) “Lodialla voce ori èsp. L’orospada femminile non era mai arrivato e gli ori sarebbero stati anche due, volendo. Differenza abissale rispetto a. Siamo soddisfatti, anche se qualcosa l’abbiamo lasciato per strada“. Queste le parole del presidente della Federazione italianaPaoloal termine della spedizione azzurra ai Giochi Olimpici di. “Con undici esordienti, oggi abbiamo tirato per il primato nel medagliere e abbiamo sfiorato altre medaglie. Complessivamente è un’ottima spedizione, complimenti al Giappone per stasera. Il prossimo quadriennio? Se sarò confermato, si discuterà del futuro. Sicuramente la sciabola femminile ripartirà da un progetto nuovo, poi cile situazioni già annunciate di Volpi ed Errigo“, ha poi concluso: “Gliori disp” SportFace.