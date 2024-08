LIVE – Lecce-Nizza amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Alle 17:00 di domenica 4 agosto ilsfiderà ilallo stadio Via del Mare in occasione della quartaprecampionato della squadra giallorossa. Inizialmente erano in programma due test, ma la squadra francese ha chiesto un cambio di programma: “a seguito della richiesta del, però, è stata annullata l’in programma originariamente domenica 4 agosto alle ore 10:30 al Deghi Sport Center di San Pietro in Lama (Le)”, ha fatto sapere il club giallorosso. Dopo Werder Brema, Galatasaray e Huddersfield, ilsfiderà una squadra che si è qualificata per la prossima Europa League. Si alza l’asticella e Gotti spera di ricevere buone indicazioni da parte dei suoi giocatori e soprattutto dai volti nuovi. Quale sarà il risultato finale? Non resta che scoprirlo a partire dalle 17:00 con Sportface.