Lin Yu Ting batte Kamenova per protesta la bulgara fa il gesto del cromosoma donna

(Di domenica 4 agosto 2024) Roma, 4 agosto 2024 – Non sono ancora del tutto sopite le polemiche sul caso Carini-Khelif che già esplode un nuovo caso sulle pugilatrici intersex alle Olimpiadi di Parigi. Sta diventando virale sui social la foto delfatto dallaSvetlanaStaneva dopo la proclamazione del verdetto del match che l'ha opposta alla taiwanese Lin Yu, l'altra atleta fermata dall'Iba ai Mondiali, dove le venne tolta la medaglia di bronzo per non aver soddisfatto i criteri di ammissibilità dell’International Boxing Association. Proprio come Imane Khelif, squalificata poche ore prima della finale iridata. Lin Yu-ha sconfitto l’avversaria ai punti con decisione unanime: la taiwanese ha dominato l’incontro. Alla fine del match le due si erano date la mano, ma inizialmente laaveva voltato le spalle alla rivale.