Il Saragozza aggrava la crisi di gol del Getafe

(Di domenica 4 agosto 2024) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: Elcontinúa con su paso errático por la pretemporada previa a LaLiga EA Sports y acumuló su tercer pinchazo consecutivo tras caer frente al Zaragoza (0-1), que con un tanto de Adrián Liso sumó su tercera victoria del verano y agudizó las goleador del conjunto azulón. Elde José Bordalás no acaba de arrancar. Algo falla en un equipo que necesita goles como el comer. Le cuesta horrores generar ocasiones y los datos hablan por sí mismos: en tres partidos amistosos, ante el Coventry (0-0), el Oviedo (0-1) y este miércoles frente al Zaragoza, no ha marcado. Le falta un referente arriba.