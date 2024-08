Il medico da mille firme | Resto per i miei pazienti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) "Voglio molto bene ai, senza di loro non ce l’avrei mai fatta". È modesto il dottor Michele Zoboli, 70 anni da compiere il prossimo 30 settembre, nel commentare la decisione dell’Ausl di concedergli la proroga di due anni oltre il pensionamento.sono state raccolte a Galliera e San Pietro in Casale per farlo rimanere in servizio, "una mobilitazione popolare senza precedenti – spiega l’avvocato Maurizio Ferlini, legale di Zoboli –. Aiutare famiglie è la sua missione". Il ‘dottore dei sogni’ – come lo descrive il suo legale – lavora per l’Ausl dal 1986, 38 anni a servizio della sanità pubblica, con l’unico obiettivo di aiutare, gratuitamente, il prossimo: visite fuori orario, visite ad amici e a tutti coloro che ne hanno bisogno. "Un uomo della medicina", continua l’avvocato.