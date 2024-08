Grave incidente in galleria sulla statale della Val Brembana | un morto altri due feriti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024) San Giovanni Bianco. Una persona ha perso la vita in und’auto che si è verificato domenica (4 agosto) intorno alle 14.30470Val, nel comune di San Giovanni Bianco, nellaCornello, in prossimità di Camerata Cornello. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime frammentarie informazioni sembra che ci siano altre due persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti due elicotteri di Areu, in arrivo da Bergamo (in codice rosso) e da Milano, tre ambulanze e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco, la polizia stradale e i Carabinieri di Zogno per i rilievi. Il trafficoè bloccato e laè stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. In aggiornamento