FOTO Via Gramsci auto abbatte un palo della pubblica illuminazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 4 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata odierna, una pattugliaPolizia Municipale è intervenuta a viaper la posizione pericolante di un, quasi divelto dall’impatto con una vettura. E’ stato l’interventoditta ‘Artistica’ a mettere in sicurezza il lampione, supportata dal lavoro di pulizia strada che ha rimosso detriti e olio che evidentemente la vettura ha perso in occasione dell’impatto. Si indaga ora per intercettare l’che ha fatto prontamente perdere le proprie tracce. L'articolo/ Viaunproviene da Anteprima24.it.