FOTO Ultimo saluto al sottufficiale Carlo Giangregorio un ragazzo che sognava il cielo

(Di domenica 4 agosto 2024) Si sono svolti oggi presso la Chiesa di Santa Maria della Pace e Santa Rita di Pacevecchia, a Benevento, i funerali diche era in servizio presso l'Aeronautica Militare di Amendola, a Foggia.è scomparso tragicamente lo scorso 30 luglio in un incidente avvenuto sulla statale 90 bis, in località Santo Spirito, a Casalbore. La bara bianca, poi avvolta nel tricolore, è stata accolta sul piazzale della Chiesa da tantissima gente che ha voluto dare l'al giovane. Presenti le più alte cariche militari e tanti colleghi con i qualiha condiviso un importante percorso di vita presso l'Aeronautica Militare di Amendola. Toccanti le parole del sacerdote che dall'altare ha sottolineato che "era uncheile ora è qui in mezzo a tutti voi. Non in quella bara.