Festa Fortis | è ripescata Doccia fredda Tegoleto

(Di domenica 4 agosto 2024) FalaArezzo a distanza di sei mesi da quella notte in cui alzò al cielo sul manto erboso del Comunale la coppa provinciale di Terza categoria. Quel successo, unito agli anni di attività, al settore giovanile, ai playoff ha prodotto solo poche ore fa il salto di categoria. LaArezzo torna in Seconda a distanza di anni, raggiungendo un obiettivo che la società del presidente Martoglio inseguiva da tempo e per il quale ha allestito non solo un vivaio di tutto rispetto ma ha anche avviato importanti lavori per l’impianto sportivo Lorentini di Pescaiola. La gioia dellatrova le sue origini in varie combinazioni. La prima ha visto Zenith Prato salire in serie D oltre alla nascita del Castelnuovo Garfagnana in Promozione, frutto dell’unione tra Rivier Pieve e Castelnuovo Garfagnana. Poi sono arrivate altre rinunce ad aumentare i posti disponibili.