Eccellenza Da domani al lavoro la Cuoio dei ventenni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Meno uno al raduno dellapelli che dainizia la preparazione estiva in vista del campionato di. L’allenatore è Francesco D’Addario, come anticipato nelle scorse settimane dal nostro giornale. Si tratta di un tecnico che è alla prima esperienza in, ma con una grande esperienza con i giovani. Due anni fa ha vinto il campionato nazionale Allievi con il Tau Altopascio e lo scorso anno ha fatto parte dello staff tecnico del settore giovanile della Fiorentina. Insomma, l’uomo giusto al posto giusto per unapelli, come si può vedere dalla rosa, che sarà composta esclusivamente da ragazzi del 2003 e del 2004. Questi i giocatori che daalle 16 inizieranno a lavorare allo stadio Masini con il tecnico D’Addario e lo staff: portieri Nicola Papeschi (classe 1988 dal Castelnuovo Garfagnana) e Lorenzo Brogi (2004.