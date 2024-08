E45 tra esodo lavori e deviazioni Mappa delle aree più critiche La galleria Poggio torna percorribile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) di Claudio Roselli SANSEPOLCRO Fra restringimenti e salti di carreggiata, non sarà del tutto agevole la percorrenza dei circa 29 chilometri di tratto toscano della E45, ma c’è anche una bella notizia: dal tardo pomeriggio di venerdì non vi sono piùfra Sansepolcro nord e Pieve Santo Stefano sud, quindi le due canne dellasono percorribili regolarmente. Una situazione che non si verificava da tempo immemorabile, tanto che qualcuno ha salutato con "commozione" questo evento, scrivendo su Facebook il post all’interno del public group "Vergogna E45". La domanda che poi si è posta è la seguente: sarà una riapertura definitiva oppure momentanea? Dall’Anas, ecco la risposta attesa:interminati. I problemi permangono ora nei 12-13 chilometri successivi da Pieve sud fino al confine con l’Emilia Romagna e allo svincolo di Canili di Verghereto.