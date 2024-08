Dopo i pugni la molotov Violenta lite in un negozio Poi la bottiglia incendiaria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Unacon tanto di lancio di, che non ha raggiunto l’obiettivo verso cui era stata indirizzata. È un episodio preoccupante, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, quello che si è verificato a Busto Arsizio l’altra sera. La polizia di Stato ha indagato sei uomini, tra i quali due minorenni, e due donne a vario titolo per tentato furto, lesioni personali aggravate e detenzione di congegni micidiali portati in luogo pubblico. L’indagine è partitache il 23 luglio è stata segnalata unain untra i dipendenti e alcuni clienti. Gli agenti hanno trovato i dipendenti delbisognosi di urgenti cure mediche, tanto da far intervenire due ambulanze. Dalla ricostruzione degli investigatori è emerso che tre ragazzi, che avevano tentato di rubare un profumo di poco valore, erano stati sorpresi dai dipendenti e quindi allontanati.