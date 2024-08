Donna incinta abusata da un finto infermiere alla Mangiagalli | salvata dalla vicina di letto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Si èun, con abiti bianchi e mascherina chirurgica, è entrato in una stanza del reparto di Patologia della gravidanza della clinicae ha iniziato a palpeggiare nelle parti intime una. La reazione della vittima lo ha messo in fuga: l’uomo ha provato a nascondersi all’interno del centro clinico, ma è stato arrestato dpolizia con le accuse di violenza sessuale aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto ricostruito, l’aggressore, che inizialmente ha dichiarato di essere un argentino di 24 anni ma che in realtà è stato identificato dalle impronte come un egiziano di 26 anni con un precedente per lesioni datato 2023 e diversi alias, è riuscito a introdursi nella clinica di via della Commenda poco dopo le 18.30 di venerdì.