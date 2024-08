Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi 4 agosto | orari programma tv streaming azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)domenica 4va in scena la nona giornata di gare alledi: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. Si incomincia in mattinata con il dressage individuale (equitazione) e si prosegue tra pranzo e pomeriggio con il tennis (doppio femminile e singolare maschile). Nel pomeriggio la prova in linea di ciclismo femminile, il singolare maschile di tennistavolo, l’individuale maschile di tiro con l’arco, lo skeet maschile per il tiro a volo e le finali di specialità di ginnastica artistica (parallele asimmetriche, anelli e volteggio maschile). In serata il nuoto (50 stile libero femminile, 1500 stile libero maschile, 4×100 misti maschile e femminile), l’atletica (100 metri maschile, salto in alto femminile, lancio del martello maschile) e il fioretto a squadre maschile.