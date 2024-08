Bologna com’era | una città ferma Tanta miseria e mortificazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Quando, nel 1815,tornò sotto il governo Pontificio con l’aiuto dei soldati austriaci, il quadro complessivo dellaera sconfortante:(foto),disoccupazione, il rischio di epidemie, un diffuso analfabetismo, una arretratezza sotto ogni profilo. Il confronto con altreitaliane e con quelle europee rivelava quanto sarebbe stato lungo e complesso il percorso diper riportarsi ai livelli di altree poter competere con esse. Dell’industria della seta che tanto aveva dato arimanevano poche presenze. I 12mila telai sopravvissuti, molti erano affidati a donne che lavoravano in casa e ciò accadeva in particolare in provincia dove esse utilizzavano il tempo libero lasciato dalle lavorazioni agricole. I capitali investiti nella seta tornavano all’agricoltura potenziando la produzione di grano, riso e canapa. (segue) Marco Poli