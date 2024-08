Architettura shopping e l’immancabile selfie per Instagram

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Luoghi talmente familiari da diventare quasi scontati. Eppure scontati non sono, al contrario sono scrigni di una bellezza intramontabile che accompagnano e caratterizzano la città nei secoli. È il caso della Galleria Vittorio Emanuele II che in questi giorni d’agosto continua a essere il primo richiamo per i turisti. Passando per Milano, anche solo per poche ore, ilnel salotto buono di Milano è un imperdibile must. Un tempo era la più classica delle cartoline, oggi i ‘saluti di Milano’ incoronano la Galleria, insieme al Duomo e alla Scala, come uno dei luoghi oggetto degli scatti preferiti dai turisti. Progettata nella seconda metà dell’Ottocento dall’architetto Giuseppe Mengoni, oltre a essere un autentico capolavoro capace sempre di stupire, è anchemeta per farenelle boutique di lusso o anche solo per buttare un occhio oltre le luccicanti vetrine.