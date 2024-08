A che ora la finale Italia-Giappone di fioretto maschile | programma Olimpiadi 2024 tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Questa sera, alle 20.30, al Grand Palais si disputeràche mette in palio la medaglia d’oro nella prova a squadre didelle. Dodici anni dopo Londra 2012 sarà ancora la stessa sfida a mettere in palio il titolo a Cinque Cerchi, con gli azzurri che sono sicuri di tornare sul podio per la prima volta proprio dopo il titolo ottenuto nella capitale britannica.che ha sofferto nel primo match di giornata, quando in avvio si è ritrovata sotto anche di quattro stoccate ai quarti con la Polonia. Filippo Macchi, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi sono stati però bravissimi a saper resistere, far passare il momento difficile e trovare una via d’uscita.