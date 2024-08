West Nile Virus | allerta sanitaria in crescita in Italia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 3 agosto 2024) Negli ultimi giorni, ilè tornato alla ribalta delle cronachene a causa di un aumento significativo dei casi. In particolare, nelle regioni del Nord, si stanno registrando numerosi contagi che stanno mettendo inle autorità sanitarie e la popolazione. Il(WNV) è un arbotrasmesso principalmente dalle zanzare. È stato identificato per la prima volta nel 1937 in Uganda, nel distretto del, da cui prende il nome. Ilsi diffonde tra uccelli, zanzare e, in rari casi, esseri umani e altri mammiferi. L’infezione nell’uomo può variare da una malattia lieve simile all’influenza a gravi complicazioni neurologiche, come l’encefalite o la meningite.