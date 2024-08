Un' orsa con l' aureola lo street artist Ozmo ricorda Kj1 a Trento

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 3 agosto 2024) Un'seduta in mezzo a un bosco, un'sulla testa e il cartello tra le zampe che''Siamo bestie''. Così lorende omaggio all'Kj1 uccisa nei giorni scorsi in Trentino dopo aver aggredito un turista. In mattinata l'a di Pontedera ha lasciato ala sua opera di pittura digitale - una affiche quadrata di 1,80 centimetri - nel sottopasso di via Anna Maestri, per richiamare a una maggiore responsabilità ''verso le creature con cui condividiamo il pianeta''. ''Ci deve essere un modo di affrontare il problema senza sterminare gli animali - ha detto -. Serve responsabilità. Se non siamo noi a trattarli in un modo decente che cosa possiamo aspettarci?''