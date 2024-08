Toti | La ‘Gamba civica’ dirà la sua sul candidato presidente

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 3 agosto 2024) GENOVA – “Ora chiediamo un giudizio politico su questi nove anni. Saranno i liguri a dire la loro. Ne ho parlato agli esponenti della Lista, valutando come ci dovremo e potremo muovere. Io non ci saro’, non correro’ ne’ comene’ come consigliere. Ho dato tutto quello che potevo dare. Daro’ il mio sostegno ma e’ evidente che i protagonisti saranno altri”. Cosi’ l’exdella Regione Liguria Giovanni(foto) ha confermato che non correra’ alle elezioni come anticipato l’altro ieri dopo la liberazione. L'articolo: “Lala sua sul” L'Opinionista.