THQ Nordic Digital Showcase 2024 | tutti gli annunci i giochi ed i trailer del 2 Agosto

(Di sabato 3 agosto 2024) In queste ore è andato il scena il nuovo THQ, evento del 2che ha visto il publisher presentare svariatimeritevoli di attenzioni, dove tra questi troviamo il nuovo capitolo di Darksiders. Ma bando alle chiacchiere e diamo un’occhiaia apresenti al THQ(grazie al PlayStation Blog): The Eternal Life of Goldman L’evento si è aperto con il debutto di un nuovo platform d’avventura 2D di Weappy Studio, gli sviluppatori di This Is the Police. In questo gioco è possibile esplorare un arcipelago misterioso caratterizzato da una grafica 2D realizzata a mano. Weappy dovrebbe presentare una grande attenzione alle ricompense che i giocatori possono ottenere esplorando il mondo di gioco, sfruttando ogni nuova abilità e artefatto ottenibile.