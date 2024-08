Sono un carattere depresso si capisce dalla mia musica vero? | Adele si commuove a Monaco con Someone Like You

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024)ha dato il via ieri sera alla prima dei dieci concerti eventi a, davanti a 75 mila fan in visibilio. Due ore e un quarto dicon tutte le hit tra i quali “Hello”, “Rumour has it”, “Water under the bridge”, “Set fire to the rain” e “you”. Proprio su quest’ultima canzone dal diva dellasi. “un, simia? Quel disco mi ha dato il successo ma e? stato anche un amico. Alla me di allora direi che un giorno tutti la canteranno”, ha detto ai suoi fan. E poi cosa accadrà? Lo ha già detto l’artista stessa alla rete tedesca ZDF: “Ho il serbatoio qua- si vuoto. Non ho nuova musi- ca in arrivo. Voglio prendermi una grande pausa per fare al- tre attivita? creative. Non canto nemmeno quandoa casa, non e? strano?”. Chissà se si apriranno le strade del mondo del cinema.