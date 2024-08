SmackDown 02 08 2024 Basta Jacob Fatu

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 3 agosto 2024) La puntata disi apre con Cody Rhodes sul ring. Il campione WWE chiede al pubblico di chi vogliono parlare, per poi chiamare fuori Solo Sikoa. Il membro della Bloodline fa il suo ingresso tra i fischi del pubblico che canta “We Want Roman”. Sikoa ordina al pubblico di riconoscerlo, ma viene accolto da un coro di “Solo sucks”. Rhodes afferma di vedere la frustrazione di Sikoa come fratello minore, paragonandolo a se stesso. Aggiunge che una volta finito lo spettacolo della Bloodline, il campanello suonerà e Sikoa scoprirà che Cody ha tutto da perdere. Sikoa interrompe bruscamente Rhodes, accusandolo di sprecare il suo tempo. Cody replica definendo Sikoa un “autoproclamato Tribal Chief”, mentre lui è il vero campione WWE. Menziona il debito che ha con Randy Orton e Kevin Owens, promettendo di ripagarlo con il sangue di Sikoa.