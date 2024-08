Sharon Verzeni c’è un sospettato per l’omicidio? Nel mirino un pregiudicato di Capriate San Gervasio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Dopo cinque giorni daldi, la donna di 33 anni uccisa a coltellate nella notte il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, c’è una pista che sembra emergere tra tutte quelle vagliate dagli inquirenti. Le indagini si starebbero concentrando sulla posizione di un uomo di origini straniere,e residente aSan, un comune vicino a Bergamo distante una decina di minuti in auto dal luogo in cui è morta. Secondo una delle segnalazioni arrivate dai carabinieri, l’uomo sarebbe stato visto in via Castegnate – cioè la strada in cui è stato ritrovato il cadavere della vittima – poche ore dopo il delitto. Purtroppo all’altezza del civico 32, nel luogo in cuiè stata accoltellata, non ci sono telecamere, ma i militari stanno ampliando il raggio delle ricerche per verificare l’eventuale passaggio dell’assassino in altri luoghi.