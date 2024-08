Sharon dolore alla camera ardente Il papà | Se ci siamo fatti un’idea? Sì

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 agosto 2024) Bottanuco. La domanda che si pongono tutti è una: “Perchè?”. Lo ripete continuamente Maria Teresa, la madre diVerzeni, sconvolta dal. “Ce lo chiediamo noi, figuriamoci una mamma che ha appena perso una figlia in quel modo – confidano due colleghe all’esterno dellaallestita nella casa dei genitori, in via Adda a Bottanuco -. Terry (così la chiamano, ndr) dice chestava solo facendo una passeggiata, che non riesce a spiegarsi perché gliel’hanno ammazzata. Non riesce a trovare un senso a quanto successo”. Un senso no, un atto di violenza così efferato non potrà mai averlo. Masu quanto successo, i familiari se la sarebbero fatta. Almeno, così diceBruno ai giornalisti che ieri pomeriggio (venerdì 2 agosto) lo hanno atteso fuori dsua abitazione: “Sì, sì, sì”, ripete per tre volteprecisa domanda di un cronista della tv.