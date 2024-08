Quando combatte Imane Khelif in semifinale boxe femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024)e a che oracontro Janjaem Suwannapheng nelladialledi? L’incontro, valevole per il tabellone pesi welter, avrà inizio martedì 6 agosto alle ore 22:34. La pugile algerina torna sul ring dopo il quarto di finale dove ha battuto 5-0 l’ungherese Luca Anna Hamori, raggiunto dopo l’ottavo contro l’italiana Angela Carini. IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTOCOME SEGUIRE L’INCONTRO IN TV – L’unica piattaforma che trasmette ogni minuto dei Giochi Olimpici di, garantendo la trasmissione di ogni gara e di ogni disciplina, è Discovery+, accessibile previa sottoscrizione dell’abbonamento. Undi riferimento per lasarà inoltre Eurosport 7,255 di Sky, disponibile anche su DAZN, con la possibilità di collegamenti sul ring della North Paris Arena.