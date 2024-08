Perla Vatiero annuncia la rottura con Mirko Brunetti | La lontananza darà una vera risposta alla nostra storia

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 3 agosto 2024)hala fine dellacon. Attraverso un comunicato sui social ecco quanto ha scritto: Abbiamo prima distrutto, poi costruito, sognato efine lottato. Lo abbiamo fatto per il nostro amore, puro e leale che però a volte non basta. Oggi, per il bene e la serenità di entrambi io eabbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda per entrambi, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada. Questauna. L'articololacon: “Launa” proviene da Isa e Chia.