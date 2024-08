Parigi 2024 Basket | Serbia batte ed elimina il Sud Sudan avanza la Grecia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Lail Sude fa un favore alla. A Lille si chiude la fase a gironi del torneo olimpico maschile di: Jokic e compagni battono 96-85 gli africani. La stella dei Nuggets mette a segno con 22 punti e 13 rimbalzi mentre sono 30 i punti per Bogdan Bogdanovic. Lapassa da seconda nel gruppo C, mentre il Sudto con lache diventa l’altra migliore terza a volare ai quarti assieme al Brasile. Martedì inizia la fase adzione diretta e per le selezioni non ci saranno più margini d’errore.edil SudlaSportFace.