Pallanuoto femminile l’Italia può subire il probabile biscotto di Grecia e Francia C’è un solo modo per salvarsi…

(Di sabato 3 agosto 2024) Alle Olimpiadi di Parigi 2024 il Setterosa ha mostrato la tanto attesa reazione d’orgoglio e, dopo le sconfitte patite per 8-9 contro lae per 3-10 contro gli Stati Uniti, ha battuto ieri laper 12-8, tornando in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. Il Setterosa, infatti, ieri ha battuto le elleniche nei tempi regolamentari con quattro gol di scarto, ma dovrà fare almeno un punto contro la Spagna, già certa del primo posto nel girone, per assicurarsi il pass per i quarti di finale:dovrà evitare la sconfitta nei tempi regolamentari contro le iberiche.