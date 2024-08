Open Fiber la fibra riporta la vita nei piccoli comuni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) La tecnologia corre a ritmi sempre più sostenuti, e lo sviluppo di servizi digitali avanzati porta con sé la richiesta di un'enorme quantità di banda. Per poter connettere in maniera efficace più dispositivi contemporaneamente e sfruttare al meglio le potenzialità di TV 8k, domotica, gaming, gestione di file pesanti, serve una rete performante. Oggi l'unica tecnologia che consente connessioni più veloci (1 Gigabit al secondo e oltre) e stabili è laottica FTTH (To The Home,fino a casa), e non a caso Unione europea e governo italiano hanno fissato degli obiettivi di connettività Gigabit, da raggiungere rispettivamente al 2030 e al 2026.