Napoli-Girona sorpresa Osimhen | Possibile convocazione per il nigeriano

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 3 agosto 2024)potrebbe essere convocato. Conte lo schiera in allenamento. Ultimi sviluppi dal ritiro di Castel di Sangro. L’ultima amichevole dela Castel di Sangro contro ilpotrebbe riservare una: ladi Victor. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la situazione dell’attaccantesembra aver subito una svolta nelle ultime ore.: protagonista nell’allenamento delFinora, la preparazione diè stata caratterizzata da allenamenti prevalentemente atletici, evitando partitelle e contatti per scongiurare infortuni. Tuttavia, ieri si è registrato un cambiamento significativo. Repubblica riporta: “Victorè stato schierato da Antonio Conte nella sfida in famiglia: ha giocato nella squadra delle alternative, assieme a Simeone e Ngonge.