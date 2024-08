Mogadiscio | attentato dei jihadisti di Al-Shabaab in spiaggia 32 morti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – E' di 32e 63 feriti il bilancio di unterroristico avvenuto ieri sera a. Da quanto ricostruito, un kamikaze si è fatto esplodere sulla popolarissimadel Lido, uno dei luoghi più frequentati da uomini d'affari, turisti e famiglie della capitale della Somalia e già in passato teatro di altri attacchi letali. Subito dopo alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco, assaltando il Beach View Hotel che ospita attività di ristorazione e intrattenimento. Pochi minuti dopo, i terroristi e le forze di sicurezza somale hanno iniziato uno scontro a fuoco nell'hotel che si è protratto per ore e si è concluso con la morte di tutti gli assalitori, come confermato da fonti della sicurezza all'agenzia di stampa ufficiale somala Sonna.