Mercato smartphone Q2 2024 | cresce dell’8% Samsung supera Apple

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di sabato 3 agosto 2024) Ilglobale degliha mostrato una solida crescita nell’ultimo trimestre, registrando un aumentoanno su anno (YoY) nel secondo trimestre delseondo Counterpoint Research. Questo significativo incremento è stato accompagnato dal raggiungimento del più alto livello di prezzo medio di vendita (ASP) mai registrato in un secondo trimestre. In questo articolo, esploreremo le tendenze principali dele analizzeremo la classifica dei primi tre produttori dia livello mondiale. Guida completa ai pagamenti con: cos’è l’NFC e come utilizzarlo: crescita e Prezzo Medio di Vendita Secondo il recente report di Counterpoint Research, ildegliha visto un’impennata delle vendite, con un incrementoYoY.