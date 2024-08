Marconi il cda del rilancio La priorità è migliorare i servizi E Salvini convoca tutti gli scali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Il cda straordinario dell’aeroporto, come scritto dal Carlino, ha approvato il piano speciale per rispondere alle prescrizioni richieste da Enac. Tra queste, una riorganizzazione degli spazi e le nuove 136 sedute per i passeggeri. Un consiglio d’amministrazione, quello di giovedì, che, stando a fonti vicine allo scalo, sarebbe stato richiesto in primis da Mundys, secondo azionista del, per chiedere uno scatto in più al management dell’aeroporto. Ieri, comunque, lo scalo ha diramato una nota a seguito del cda di AdB, "unazione straordinaria ritenuta opportuna per una valutazione urgente sul tema del sovraffollamento dello scalo.