Marcell Jacobs conosce avversari orario e corsia della batteria alle Olimpiadi Chi affronta a Parigi

(Di sabato 3 agosto 2024)ha finalmente conosciuto la composizionesuadei 100 metridi2024. Il velocista lombardo ha dovuto aspettare la conclusione del turno preliminare per sapere l’identità degli, lae l’esattosua serie nella mattinata allo Stade de France. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 scenderà in pistaore 12.31, nella quinta: correrà in, forte del personale di 9.80 (record europeo) e dello stagionale di 9.92 siglato a Turku un mese e mezzo fa.insegue la qualificazionesemifinali, riservata ai primi tre classificati delle otto batterie e ai tre migliori tempi di ripescaggio. Il miglioro è il sudafricano Benjamin Richardson, 9.86 di stagionale schierato in6 (il suo tempo è stato siglato in altura, poi non si è confermato).